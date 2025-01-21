Вашингтон, 21 января, 2025, 20:36 — ИА Регнум. На сайте Белого дома 21 января при попытке открыть испаноязычную версию начало появляться сообщение «Page not found» («Страница не найдена») и кнопка с надписью «Go home», которую можно перевести как «идите домой».

whitehouse. gov

Также над изображением Капитолия появляется сообщение об ошибке 404. При нажатии кнопки «Go home» появляется главная страница, на которой изображён президент США Дональд Трамп, показывающий пальцем куда-то в сторону. Кроме того, высвечивается надпись «America is back» («Америка вернулась»).

Когда Трамп первый раз стал президентом, то на сайте Белого дома также исчезла версия на испанском языке сразу после его инаугурации в январе 2017 года.

Как передавало ИА Регнум, Трамп накануне инаугурации пообещал своим сторонникам, что сразу после вступления в должность остановит «вторжение через границу» с Мексикой. 20 января он, выступая с инаугурационной речью, пообещал, что введёт режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и направит войска для его поддержания.

21 января Трамп поручил Госдепу США начать выполнение программы America First («Америка прежде всего»). Она в том числе предусматривает прекращение политики предоставления убежища нелегальным мигрантам при пересечении границы и усиление мер проверки иностранцев при въезде в страну.