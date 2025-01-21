Бишкек, 21 января, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому гражданам страны запрещено появляться в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Об этом 21 января сообщается на сайте главы республики.

Global Look Press

Закон также запрещает навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.

Кроме того, государство запрещает распространение религиозной литературы в общественных местах, школах, детских садах, а также путём обхода домов.

Запрещается и создание политических партий на религиозной основе. Нарушителям грозит штраф в размере 20 тыс. сомов (22 тыс. рублей).

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря парламент Киргизии одобрил введение штрафов за ношение одежды, закрывающей лицо и не позволяющей идентифицировать человека. Штрафом будет облагаться ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением, когда её необходимо носить из-за работы или по медицинским показаниям.