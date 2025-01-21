Москва, 21 января, 2025, 20:18 — ИА Регнум. США поддерживали Украину, но военные действия с Россией должны прекратиться. Об этом 20 января заявил новый американский госсекретарь Марко Рубио.

Global Look Press

Он указал, что Соединённые Штаты хотят окончания украинского конфликта. По его словам, президент страны Дональд Трамп поставил своим приоритетом прекращение огня, и, как предполагается, произойдёт это довольно скоро. Рубио не стал отрицать, что урегулирование конфликта станет сложным процессом.

«Вы видели, о чём говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно», — приводит слова госсекретаря канал CNN.

Рубио уточнил, что он не может назвать конкретные сроки завершения конфликта, потому что обе его стороны не желают идти на компромиссы. При этом он добавил, что России и Украине так или иначе придётся в чём-то уступить.

«Когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придётся от чего-то отказаться», — подчеркнул госсекретарь США.

19 января Трамп заявил, что после инаугурации он твёрдо намерен добиться остановки военных действий на Украине. Он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения третьей мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из главных условий для мирных переговоров с Украиной будет отказ киевского режима от вступления в НАТО. Он добавил, что Киев также должен будет признать российскими территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году.