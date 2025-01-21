Москва, 21 января, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Москва уведомила Токио о прекращении применения межправительственных меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 января на сайте МИД РФ.

Global Look Press

«В соответствии с распоряжением правительства <…> МИД России уведомил японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством РФ и правительством Японии о создании и деятельности на территории РФ японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам», — говорится в документе.

В МИД отметили, что указанные договорённости были в своё время достигнуты на основе понимания, что сотрудничество будет способствовать установлению созидательного партнёрства, укреплению и развитию связей, в том числе в экономической и культурной областях.

«Предпринимаемые с февраля 2022 года беспрецедентные недружественные шаги Токио в отношении нашей страны, включая нелегитимные санкции против российского руководства, граждан, финансовых институтов и целых секторов экономики, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле, участие — независимо от его формы — в расхищении суверенных авуаров, идут вразрез с духом и буквой меморандумов», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что в условиях продолжения антироссийской политики Японии очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало.

Как передавало ИА Регнум, 20 января МИД РФ сообщил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, когда Токио подкрепит эти декларации реальными шагами, отказавшись от недружественной политики. В Москве считают, что в соседней стране есть здравомыслящие политики, которые осознают пагубность антироссийского курса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что из Японии время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить японским гражданам снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Министр сообщил, что уровень таких обращений всегда несолидный.

6 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога по мирному договору между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.