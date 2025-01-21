Минск, 21 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не понравилось выступление американского коллеги Дональда Трампа на инаугурации из-за нападок на своего предшественника Джо Байдена. Белорусский политик 21 января поделился впечатлениями о церемонии на встрече с работниками Минского автомобильного завода.

Global Look Press

«Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена, предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп», — процитировало его «БелТА».

Лукашенко рассказал, что Байден в это время сидел, опустившись. Рядом с ним находилась бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты от демократов Камала Харрис. Белорусский лидер вступился также и за неё.

«Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась», — заявил Лукашенко.

Он указал, что нельзя оскорблять предшественников. По мнению белорусского политика, Трампу, как и всем другим президентам, следует просто исправлять ошибки, а когда народ это увидит, то будет благодарен.

«Это моё мнение и такое эмоциональное впечатление, исходя из моего опыта. Поэтому я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию и эти заявления», — добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Трампа прошла 20 января. Перед этим он с женой Меланией Трамп прибыл в Белый дом, где принял участие в традиционном чаепитии с уходящим президентом и его супругой Джилл Байден.

После завершения инаугурации Трамп подписал распоряжение об отмене 78 указов Байдена. Новый президент назвал их «разрушительными и радикальными». Он также заявил, что предшествующая администрация США была одной из худших в истории страны.

Кроме того, Трамп раскритиковал Байдена за то, что он в день перед уходом с поста превентивно помиловал ряд лиц, против которых даже не завели уголовные дела. Новый президент также осудил предшественника за замену смертных приговоров на пожизненное заключение 33 убийцам.

При этом Байден, будучи президентом, тоже нелестно отзывался о Трампе перед выборами. В ноябре 2024 года он назвал конкурента «парнем, которого хотелось бы шлёпнуть по заднему месту», и призвал не считать его мачо.