Минск, 21 января, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предъявлял территориальные претензии на Гренландию и Канаду ради создания резонанса в СМИ. Такое мнение высказал 21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он призвал американские власти действовать согласно свои заявлениям о мирном сосуществовании с другими государствами.

«Ну так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ — помпа», — процитировало его агентство «БелТА».

Лукашенко напомнил, что на территории Гренландии итак располагается военная американская база, поэтому фактически Дания, в состав которой входит остров, не управляет географическим объектом.

По мнению белорусского лидера, подобные фейки негативно влияют на авторитет государства. Он также подчеркнул, что после таких территориальных претензий у США не должно быть вопросов к России.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Лукашенко также оценил речь Трампа, произнесённую после инаугурации. Он отметил, что тот чрезмерно критиковал своего предшественника, бедного старика Джо Байдена. Присутствовавший на церемонии экс-президент США сидел с опущенными руками, вынужденный слушать, как о нём говорят, добавил белорусский лидер.

Ранее Трамп не один раз заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ подчеркнул, что жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова.

Также американский президент предложил Канаде стать 51-м штатом США. Премьер-министр страны Джастин Трюдо в итоге ответил лаконичным «чёрта с два».