Берн, 21 января, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Европу могут не пригласить к участию в мирных переговорах по украинскому конфликту, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Во время выступления на экономическом форуме в Давосе 21 января он уточнил, что новый президент США Дональд Трамп может не прислушиваться к европейским союзникам.

EPA/TASS

Зеленский тогда задался вопросом, пригласит ли Трамп на переговоры Европу или будет общаться только с Россией и Китаем.

«Мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране во время войны. Однако будет ли президент Трамп прислушиваться к Европе или он будет вести переговоры с Россией и Китаем без участия Европы?» — подчеркнул глава киевского режима.

По мнению Зеленского, Соединённые Штаты теперь не видят выгоды в дальнейшем сотрудничестве с Европой.

«США не интересует, останется ли Европейский союз их союзником в будущем. Вашингтон сомневается в том, что Европа сможет предложить Америке что-то действительно значимое», — отметил политик.

Ранее в своей речи Зеленский заявил, что Украина не станет сокращать численность Вооружённых сил страны (ВСУ) в пять раз. По его мнению, такое требование может выдвинуть Россия во время переговоров.

До этого, 20 января, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что, по его мнению, глава киевского режима готов начать переговоры с Россией. Он добавил, что Трамп также говорил о необходимости завершить конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал о том, что одно из условий для проведения мирных переговоров — это заявление киевского режима об отказе от вступления в НАТО. Помимо этого, Украина должна признать российскими территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году.