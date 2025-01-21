Курская область, 21 января, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Несмотря на освобождение села Русское Поречное в Курской области, на данный момент перевезти тела погибших, найденных в подвале жилого дома, нет возможности. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн во вторник, 21 января.

Игорь Маслов/РИА Новости

«К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал он в своём Telegram-канале.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) связали мирных, преимущественно пожилых жителей, издевались над ними, а затем оставили умирать в подвалах. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте, повлекшим смерть, напомнил врио главы региона.

Кроме того, Хинштейн также пообещал, что курское правительство поможет семьям погибших, в том числе в организации похорон.

Как передавало ИА Регнум, в первые недели января бойцы 352-го мотострелкового полка освободили село Русское Поречное в Суджанском районе. В подвалах домов российские солдаты нашли тела убитых мирных жителей со связанными руками. По словам одного из военных ВС РФ, люди были замучены, у всех имелись пулевые и осколочные ранения. Вероятно, ВСУ добивали раненых.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что при отступлении украинские военные забросали изуродованные ими тела мирных жителей гранатами. Он назвал это зверствами, от которых стынет кровь, но показывает истинное лицо киевского режима.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что внятной реакции международных структур в связи с преступлениями в Курской области не будет. Она заверила, что все виновные в убийствах мирных жителей понесут неотвратимое наказание и получат реальные сроки заключения в России.