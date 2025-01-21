Москва, 21 января, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Об этом 21 января сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отмечается, что в ходе визита в Ташкент Белоусов проведёт переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством республики.

В министерстве подчеркнули, что Белоусов обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Белоусов посетил Пхеньян с визитом для проведения ряда двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства КНДР. В международном аэропорту Сунан его встречал коллега Но Гван Чхоль. В ходе визита он возложил в Пхеньяне цветы к монументу Освобождения.

30 ноября Белоусов заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является подтверждением заинтересованности двух государств в комплексном развитии союзнических отношений. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня КНДР является одной из немногих стран, проводящих совершенно независимую внешнюю политику.