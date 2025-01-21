Москва, 21 января, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного между Израилем и ХАМАС. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press

«Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключённого на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договорённостей», — говорится в сообщении.

Также лидеры обменялись мнениями о ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав её граждан, независимо от политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

Отмечается, что главы государств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации совместных проектов, в том числе строительство АЭС «Эль-Дабаа» и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Путин и ас-Сиси подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений.

Как ранее передавало ИА Регнум, канцелярия президента Египта 21 января сообщила, что Путинпровёл телефонный разговор с ас-Сиси. Лидеры обсудили пути укрепления двусторонних отношений двух стран во всех областях, представляющих взаимный интерес.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

Армия Израиля 15 января официально объявила о начале подготовки к приёму заложников из сектора Газа, которые в ближайшее время должны быть освобождены.