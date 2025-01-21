Москва, 21 января, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Жена экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства. Об этом 21 января сообщил адвокат бывшего агента АНБ Анатолий Кучерена.

Анатолий Кучерена/РИА Новости

«Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — процитировало юриста ТАСС.

Кучерена уточнил, что Миллс проходит обычную процедуру получения гражданства. По мнению адвоката, проблем с этим возникнуть не должно, так как она соблюдает российские законы.

Миллс является акробаткой и блогером. Она уехала из США в Россию в 2014 году, а через три года вышла замуж за Сноудена.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года подписал указ о предоставлении Сноудену российского гражданства. В декабре того же года в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что бывший американский агент давно показывал преданность России.

В июне 2023 года Сноуден рассказал, что решил остаться в России, так как ни одна другая страна не гарантировала ему предоставление безопасного политического убежища. Он подал прошения в 21 государство, но ему отказывали или признавались, что там бывшего агента АНБ могут похитить американские спецслужбы.