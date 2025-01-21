Минск, 21 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Сбежавшие в Литву националисты из Белоруссии планируют оккупировать часть земли республики и создать анклав «Беларусь 2». Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко во время общения с сотрудниками Минского автозавода во вторник, 21 января.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства рассказал, что с некоторыми националистами, покинувшими страну, уже не справляются соседние страны, в особенности Литва и Польша. По его словам, часть таких уехавших людей хочет захватить ранее принадлежавшие Белоруссии земли и создать там «свое марионеточное правительство».

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс — это территория Белоруссии — Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это — белорусские территории… Ну ради бога. Вы их позвали туда — вы с ними и разбирайтесь», — цитирует главу белорусского государства агентство «БелТА».

Как передавало ИА Регнум, 16 января госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что Запад хочет с помощью сбежавших за границу белорусских экстремистов захватить приграничные районы страны, чтоб затем ввести туда свои «миротворческие» силы.

21 ноября государственный белорусский телеканал ОНТ сообщил, что польские спецслужбы готовят боевиков из числа белорусской оппозиции с целью совершить нападение на территорию республики. Отмечается, что иностранные спецслужбы используют настрой беглых и различных диаспор, активно создают боевые отряды, которым поставляют оружие и снаряжение из Киева.