Киев, 21 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Украина не станет сокращать численность Вооружённых сил страны (ВСУ) в пять раз. Об этом во вторник, 21 января, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

По его словам, Россия может потребовать уменьшить армию во время мирных переговоров.

«Не будет. Мы не дадим этого сделать», — подчеркнул политик во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее, 20 января, президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима якобы настроен на «заключение сделки» с Россией». Он также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин также будет готов к сделке.

До этого, как сообщало ИА Регнум, 16 января Зеленский заявил, что украинский конфликт может разрешиться в 2025 году при условии, что Трамп окажет давление на российскую сторону. Для мирного соглашения он также потребовал гарантий безопасности для Украины.

Ранее, 7 ноября, Путин заявил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы. Он подчеркнул, что с РФ просто нужно договариваться. Глава государства уточнил, что именно к соблюдению принципа договора с учётом взаимных интересов Россия и призывает всех участников международного общения.