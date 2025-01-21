Москва, 21 января, 2025, 19:16 — ИА Регнум. 44-летний подданный Великобритании Джей-Джей Джонсон и 31-летняя россиянка Руслана, попавшие в больницы после инцидента в московской чебуречной, собираются создать семью. А познакомились граждане двух стран на «нейтральной» территории — в Китае. Об этом ИА Регнум рассказала родственница россиянки, попросившая не называть её имени.

Социальные сети Руслана

По словам собеседницы агентства, Руслана и Джордан знакомы довольно давно. Впервые встретились они в КНР, ещё когда россиянка училась там в Фуданьском университете в Шанхае. Джордан жил и работал в Китае, преподавал там английский язык.

А прошлой осенью Руслана ездила по работе в командировку в Гуанчжоу (девушка занимается китайским направлением в крупной российской компании, продукция которой производится в том числе в КНР), и тогда их отношения вышли на новый уровень. В Москву пара вернулась, чтобы оформить ряд документов, необходимых для брака, уже 5 февраля Джордан собирался вернуться в Китай.

Социальные сети Руслана

«Осенью прошлого года они приняли решение пожениться, — рассказала собеседница ИА Регнум. — В январе Джордан приехал в Москву, пара выполнила ряд формальностей, чтобы заключить брак, они посетили английское консульство в Москве. У них талон в ЗАГС на 23 января. Накануне Руслана звонила, рассказала, что они с её англичанином катаются на катке на Красной площади».

А затем Руслана попала в больницу с сильным отравлением алкоголем. Причём, по предварительному заключению медиков, возможно, и не алкоголем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что гражданин США и россиянка устроили дебош в чебуречной на улице Сретенка. Якобы причиной конфликта стал спор на политическую тему — кто лучше, Дональд Трамп или Джозеф Байден. По словам родных, такие подробности — скорее всего, выдумка журналистов. Как и то, что Джей-Джей — американец. Руслана и Джордан Джон никогда не спорили о политике. А пить россиянке, по словам родственников, вообще противопоказано, поскольку у неё аллергия на алкоголь.

Социальные сети Руслана

«Даже от пары бокалов шампанского у неё может начаться аллергия, — недоумевает собеседница агентства. — Всё очень странно. Они оба взрослые солидные люди. Почему чебуречная?! Чего их туда понесло?»

Из чебуречной парочку доставили в отделение полиции, но поскольку их состояние вызывало опасения, туда же вызвали врачей скорой помощи. Сейчас Руслана находится в НИИ им. Склифосовского, Джонсон — в бывшей московской ГКБ № 20. Оба в токсикологических отделениях.