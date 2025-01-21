Москва, 21 января, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Российский боец в ходе специальной военной операции избежал серьёзного ранения благодаря крестику на шее. Об 21 января сообщил телеканал RT со ссылкой на сослуживца военнослужащего.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Крестик на шее спас бойца на СВО: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного», — говорится в Telegram-канале.

Товарищ бойца назвал произошедшее чудом. Он добавил, что его сослуживец заплакал после случившегося. На фото видно, что осколком отсекло нижнюю часть крестика.

Как передавало ИА Регнум, военный священник российской группировки войск «Днепр» иерей Сергий Мищенко ранее рассказал, что знает о ряде случаев чудесного спасения бойцов. Например, один солдат выжил благодаря иконке, находящейся под каской.

6 января штурмовик-стрелок российской группировки войск «Центр» Александр Лопатов рассказал, что ему на поле боя помогли выжить молитва и вера. Его ранило в ногу, и шансы выйти живым из-под обстрела были минимальными. Он помолился, набрался смелости и начал действовать.