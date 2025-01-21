Москва, 21 января, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Певицу Анну Седокову опросили в рамках проверки обстоятельств смерти её бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 21 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Анна Седокова

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», — приводит агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря баскетболист безуспешно пытался встретиться с Седоковой и поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в 3 км от дома певицы, где его позже обнаружили мёртвым. Рядом с телом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её семилетнего сына от информации о трагедии.

Прощание с Тиммой прошло на родине спортсмена, в Риге. Седокова на похороны не приехала, в этот момент она находилась в больнице.

Следственный комитет Латвии 3 января возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти баскетболиста Тиммы. Друзья покойного и его первая жена Сана Оши обвинили Седокову в доведении спортсмена до суицида. СК в Москве проводил проверку по статье «Доведение до самоубийства», однако никаких обвинений певице не предъявили.