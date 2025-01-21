Анкара, 21 января, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура по погибшим в пожаре на горнолыжном курорте Карталкая.

EPA/ТАСС

«Мы знаем, что наши граждане, особенно те, кто потерял своих близких, испытывают глубочайшую боль. Объявлен день национального траура, чтобы разделить их чувства. В среду, 22 января 2025 года, наши флаги будут приспущены до захода солнца в нашей стране и зарубежных представительствах», — процитировал главу государства телеканал Haber Global.

Эрдоган подчеркнул, что выбранный день должен стать не днём политики, а днём солидарности, единства и сплоченности. Он пожелал сил и терпения близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ходе выступления на заседании кабинета министров турецкий лидер уведомил о задержании четырёх человек, в числе которых владелец курорта. Все виновные в произошедшей трагедии будут привлечены к ответственности, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal в Карталкае вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. По словам глава МВД Турции Али Ерликая, в результате этого погибли 66 человек и ещё 51 пострадал. Многие люди погибли, когда прыгали с большой высоты из-за начавшейся паники.

Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией. Он попросил турецкого коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.