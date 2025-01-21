Москва, 21 января, 2025, 19:33 — ИА Регнум. По итогам первого в 2025 году конкурса Фонда президентских грантов 1 497 некоммерческих организаций получат 4,7 млрд рублей. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе фонда.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Победителей определили на заседании Координационного комитета, которое провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

На гранты претендовали 9 883 проекта из всех 89 регионов.

«Проекты победителей преодолели определённый Координационным комитетом порог: для запросов до 1 млн рублей — 63 балла, от 1 до 5 млн рублей — 68, от 5 до 15 млн рублей — 70, свыше 15 млн рублей — 71 балл», — указано в сообщении.

Сумма грантов стала самой большой из распределённых за один конкурс за все время работы фонда. При этом средний размер гранта составит 3,2 млн рублей. 239 поддержанных проектов посвящены тематикам Года защитника Отечества. Из них 97 инициатив затрагивают 80-летие Великой Победы.

Отмечается, что пул проектов связан со стремлением жителей Донбасса к восстановлению мирной жизни. Для 44 проектов одобрили 210 млнрублей поддержки. 21 инициатива с общей суммой грантов 46 млн рублей подана непосредственно от НКО из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Самый большой грант в конкурсе, 72 млн рублей, получит фонд «Память поколений» на проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий и мирным жителям. Организация уже помогла десяткам участников СВО вернуться к полноценной жизни. В прошлом году по грантовому проекту она предоставила микропроцессорный протез потерявшему в боях ногу Андрею. Мужчина начал заниматься спортом, получил работу в военкомате и продолжил воспитывать трёх маленьких дочек.

Владимирская организация «Наследники Победы» получит 1 млн рублей на проект по созданию реплики танка Т-60, которую представят зрителям во время двух военно-исторических фестивалей. В прошлом также в рамках полученного гранта участник Сергей Мостовой своими руками собрал реплику бронеавтомобиля БА-20, которая стала экспонатом музея.

В ЛНР детско-молодежный ресурсный центр Северодонецка получит грант в размере 460 тыс. рублей на проект «Северодонецк — страна детства». В рамках инициативы для местных ребят из многодетных семей и из семей в трудной жизненной ситуации организуют кулинарные мастер-классы и мастер-классы по кофейной живописи, занятия с психологом.

Также Координационным комитетом принято решение о софинансировании поддержки НКО на региональном уровне. 2,2 млрд рублей будут направлены 84 субъектам на проведение их конкурсов. Такое количество регионов впервые участвует в механизме софинансирования.

Отмечается, что второй конкурс Фонда президентских грантов стартует 3 февраля. Положение о нём было принято на заседании.

В июне прошлого года Кириенко сообщал, что в рамках второго конкурса грантов 2024 года поддержку Фонда президентских грантов получили 1357 некоммерческих организаций, проекты которых признаны социально перспективными, им было выделено 3,389 млрд рублей.

В мае президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс на предоставление грантов иностранным физическим и юридическим лицам на поддержку социально значимых гуманитарных проектов и выделять на это 500 млн. рублей каждый год.