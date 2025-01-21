Давос, Швейцария, 21 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Отказ европейских стран от энергоресурсов из РФ спровоцировал резкий подъём стоимости топлива. С таким признанием во вторник, 21 января, выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая активно поддерживала инициативу отказаться от российских энергоресурсов.

Global Look Press

Он отметила, что Евросоюз успешно сократил зависимость от энергопоставок из России, однако это ударило как по бизнесу, так и по обычным гражданам европейских стран.

«Это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих ещё не снизились», — заявила глава ЕК в ходе конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам фон дер Ляйен, на данный момент поставки российского газа сократились на 75%, импорт нефти составляет 3%, а уголь в союзе и вовсе не закупают. В феврале Еврокомиссия составит план по реформам в энергетике, чтобы снизить стоимость энергии в союзных государствах, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. После прекращения поставок российского газа цены на это топливо в ЕС выросли до 540 долларов за 1 тыс. куб. м.

2 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что принятое Киевом в интересах Вашингтона решение о прекращении транзита газа из РФ ослабит совокупную экономик стран ЕС. Она добавила, что самым негативным образом это скажется на уровне жизни обычных европейских граждан.

13 января американское агентство Bloomberg заявило, что энергетический дефицит в европейском регионе может спровоцировать начало глобальной борьбы за газ. Уточняется, что холодная погода зимой уже привела к большим расходам энергии и сокращению запасов стран Европы, что приведёт к увеличению объёмов импорта сжиженного природного газа на 10% в 2025 году.