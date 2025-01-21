Вашингтон, 21 января, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск вновь исказил имя канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его тупицей.

IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press Олаф Шольц

Он отреагировал на выступление Шольца, во время которого тот заявил, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

«Позор тебе, Оаф Шитс», — написал Маск в соцсети X.

Слово Oaf в английском языке означает «тупица». При этом Shitz также звучит как непечатное ругательство.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря Маск высмеял Шольца, комментируя пост, посвящённый грядущим выборам в ФРГ. Американский бизнесмен предрёк канцлеру поражение и назвал его Oaf Shitz.

20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера. После этого Маск назвал его «некомпетентным дураком» и призвал уйти в отставку.

2 января лидер Социально-демократическая партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Маск своими высказываниями о Шольце в соцсетях пересёк границу между дружественными государствами. Также он отметил, что высказывания Маска направлены против всех немцев.