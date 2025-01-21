Москва, 21 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом во вторник, 21 января, сообщила канцелярия президента Египта.

Александр Казаков/РИА Новости

«Обсуждались пути укрепления двусторонних отношений между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, особенно в отношении проекта создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала и проекта создания АЭС «Эль-Дабаа», — говорится на сайте канцелярии.

Сообщается, что лидеры также обсудили события в Ливане, усилия по восстановлению стабильности в Судане и Ливии, а также конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Путин в октябре 2024 года отметил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Египта развивается уверенными темпами. Он также назвал африканскую страну давним и надёжным партнёром РФ.

В январе того же года Путин и Фаттах ас-Сиси дали старт строительству четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Президент Египта выразил глубокую признательность России за реализацию этого проекта. Первые блоки АЭС в этой стране начали строить в 2022 году.