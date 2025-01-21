Брюссель, 21 января, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Европарламент в резолюции по Белоруссии намерен призвать страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в республике. Об этом говорится в опубликованном 21 января проекте документа.

Global Look Press

«Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов», — говорится в проекте резолюции.

Отмечается, что Европарламент также призывает не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии после 26 января 2025 года, а также провести «свободные и справедливые выборы» в республике. Кроме того, в документе содержится рекомендация расширить и усилить санкции против Белоруссии.

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК республики 23 декабря зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что западные спецслужбы намереваются дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента и использовать для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского».

Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН 7 января выпустил доклад, согласно которому в 2025 году западные страны с целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут пытаться создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов.

В Литве признали выборы в Белоруссии недействительными ещё до выборов. Спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис заявил, что это якобы будет фарс, и поэтому нельзя ждать, когда он состоится, а потом принимать какие-то политические решения. Он считает, что «ничего общего с выборами это иметь не будет».