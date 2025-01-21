Мадрид, 21 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Испания не стремится стать государством — членом БРИКС.

Alberto Gardin/Global Look Press Исабель Диас Аюсо

Так она ответила на слова президента США Дональда Трампа, который 20 января во время церемонии подписания указов ошибочно назвал Испанию членом объединения.

«Ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, её власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть», — процитировало Аюсо агентство Europa Press.

Она также поздравила американского лидера с официальным вступлением в должность и выразила готовность регионального правительства сотрудничать с новой администрацией президента, указав на дружественные отношения двух государств.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 20 января заявил о готовности ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере не менее 100%. Американский лидер подчеркнул, что его заявление не является угрозой, так как уже озвучивалось ранее. Государства — члены БРИКС не оставили Соединённым Штатам выбора, добавил он.

Американский политик ранее уже грозил повышением тарифов станам Евросоюза, если те не нарастят закупки энергоресурсов из США. В преддверии выборов он упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран. Данными шагами он намерен не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности.