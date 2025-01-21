В Испании ответили на слова Трампа о стремлении страны войти в БРИКС
Глава автономного сообщества Диас заявила, что Испания не стремится войти в БРИКС
Мадрид, 21 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Испания не стремится стать государством — членом БРИКС.
Так она ответила на слова президента США Дональда Трампа, который 20 января во время церемонии подписания указов ошибочно назвал Испанию членом объединения.
«Ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, её власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть», — процитировало Аюсо агентство Europa Press.
Она также поздравила американского лидера с официальным вступлением в должность и выразила готовность регионального правительства сотрудничать с новой администрацией президента, указав на дружественные отношения двух государств.
Как сообщало ИА Регнум, Трамп 20 января заявил о готовности ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере не менее 100%. Американский лидер подчеркнул, что его заявление не является угрозой, так как уже озвучивалось ранее. Государства — члены БРИКС не оставили Соединённым Штатам выбора, добавил он.
Американский политик ранее уже грозил повышением тарифов станам Евросоюза, если те не нарастят закупки энергоресурсов из США. В преддверии выборов он упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран. Данными шагами он намерен не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности.