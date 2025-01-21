Курск, 21 января, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Временно исполняющая обязанности министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила, что её отпуск в Индию был согласован самим врио губернатора региона Александром Хинштейном.

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Она рассказала, что заранее предупредила возмутившегося поездкой Хинштейна о своём отпуске. В беседе с «Газетой.Ru» 21 января она также уточнила, что поездка планируется за рубеж.

20 января врио главы Курской области выразил возмущение по поводу отпуска чиновницы за границу. Он назвал её выезд из России неуместным, потому что регион находится в тяжёлом положении из-за регулярных атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Мусьял подчеркнула, что распоряжение о предоставлении отпуска подписал Хинштейн.

«Отпуск был согласован врио губернатора с 9 января 2025 года по 24 января 2025 года. Распоряжение об отпуске выло подписано врио губернатора Курской области 25.12.2024», — отметила чиновница.

После критики своей сотрудницы Хинштейн решил провести публичный опрос на тему выезда чиновников региона за рубеж. В своём Telegram-канале он спросил, должны ли они уведомлять о своём выезде за границу. Большинство респондентов ответили, что госслужащие обязаны сообщать о поездках за рубеж.