Братислава, 21 января, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо отложить, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта не провалились, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press

Политик уточнил, что сейчас не время обсуждать членство Украины в НАТО, потому что этот вопрос негативно повлияет на мирные переговоры. Такое заявление он сделал 21 января во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе.

«Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено», — подчеркнул премьер Словакии.

Он добавил, что его администрация будет выступать против вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, этот шаг слишком рискованный для мировой стабильности.

Ранее, 21 января, Фицо заявил, что, если Украина вступит в НАТО, это может спровоцировать начало третьей мировой войны. Он добавил, что нельзя допускать создания нового «железного занавеса» между Европой и Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года высказал мнение о том, что выступление Украины в НАТО неприемлемо для России. Он объяснил это тем, что такой шаг станет угрозой её интересам.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из основных условий для мирных переговоров с Украиной будет отказ киевского режима от вступления в НАТО. Кроме того, Киеву необходимо признать российскими территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году.