Брюссель, 21 января, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Евросоюз ничего не знает о внешнеполитическом курсе нового президента США Дональда Трампа, в том числе относительно Украины. Об этом 21 января сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Chip Somodevilla/Global Look Press Дональд Трамп

После инаугурационной речи нового главы Белого дома, в которой не прозвучало ни слова об Украине, в ЕС признали, что блок испытывает некую растерянность по вопросу планов США.

«Действительно, у нас нет чёткого понимания об их подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения коллективных усилий со стороны всех демократических стран», — сообщил Домбровскис в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

20 января после инаугурации Трамп заявил, что собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров по урегулированию украинского конфликта, и это может произойти очень скоро. Путин в то же день уточнил, что Москва готова к диалогу по Украине, но целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Кроме того, необходимо учесть законные интересы России.

21 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк выразил мнение, что решение Трампа о приостановке помощи странам на 90 дней не коснётся Украины. Он отметил, что для выделения нового пакета помощи будут новые решения конгресса.