Киев, 21 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Киева обнаружили в доме, в котором проживает мэр столицы, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, бордель, где удерживали секс-рабынь. Об этом 21 января сообщило украинское издание «Фокус».

Global Look Press

Злачное заведение действовало под видом ночного клуба. Правоохранители выявили три десятка женщин, которых там удерживали насильно. Полиция завела уголовное дело по статьям «Торговля людьми» и «Сутенёрство или вовлечение лица в занятие проституцией».

Количество задержанных не раскрывается. Однако известно, что среди них двое иностранцев, которые ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления. По данным издания, заведение охраняла «Муниципальная охрана».

По версии следователей, фигуранты заманивали женщин в клуб, предлагая работу танцовщицами. Потом им угрожали и заставляли оказывать сексуальные услуги. Кроме того, полиция установила, что в борделе снимали развлечения клиентов на видео, чтобы потом шантажировать.

Как передавало ИА Регнум, Служба безопасности Украины в декабре 2024 года задержала в Киеве при получении взятки главу одесского отделения партии «Удар» Александра Суханова. Ему под наблюдением правоохранителей передали $900 тыс. Политика подозревают в вымогательстве под видом помощи в получении в аренду земельного участка в столице.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в ноябре сообщил, что военнослужащие ВСУ насилуют мобилизованных в армию выпускниц Харьковского медицинского университета. При этом молодые женщины не могут уехать из страны или куда-либо, так как числятся военнообязанными.