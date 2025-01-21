Париж, 21 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Совет о выходе из Евросоюза, который президент США Дональд Трамп дал французскому лидеру Эммануэлю Макрону в 2018 году, был лучшим. Об этом 21 января заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

White House/Global Look Press Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

«Трамп дал Макрону совет, что «Франция должна выйти из Европы»! Чтобы она покинула ЕС. Лучший совет, который он мог ему дать!» — написал он в соцсети X.

Филиппо напомнил, что Макрон отверг эту идею, и упрекнул президента Франции в отсутствии патриотизма.

Газета The Washington Post в 2018 году сообщала со ссылкой на европейские правительственные источники, что Трамп спрашивал у Макрона, почему тот не выйдет из Евросоюза. По информации издания, президент США пообещал, что предложит Франции торговый договор на лучших условиях, чем в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после постановления суда ЕС, согласно которому страна обязана платить семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов. Он отметил, что единственным способом сохранить контроль над ситуацией является Frexit. Политик также назвал лицемерами тех, кто осуждает описанную ситуацию, но не призывает к выходу Франции из ЕС.

В январе 2024 года Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.