Курск, 21 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Пытки и убийства мирных жителей села Русское Поречное бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются геноцидом и преступлением против человечества. Об этом 21 января заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно!» — написал он в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что среди замученных людей преимущественно пенсионеры, которые физически не смогли бы противостоять украинской армии.

По словам Хинштейна, оперативная обстановка в районе освобождённого села пока не позволяет эвакуировать тела погибших. Но как только появится возможность, их вывезут, чтобы достойно похоронить. Правительство области, в свою очередь, окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон, подчеркнул врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, село Русское Поречное в Суджанском районе освободили от украинских вооружённых формирований бойцы 352-го мотострелкового полка. В подвалах домов были найдены тела мирных жителей со связанными руками. По словам одного из военных, люди были замучены, на каждом из тел имелись следы пулевых ранений. Вероятно, военные ВСУ добивали раненых.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что при отступлении украинские военные забросали изуродованные ими тела мирных жителей гранатами.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку. В ведомстве подчеркнули, что установят всех представителей ВСУ, причастных к преступлению, и привлекут их к ответственности в соответствии с законодательством.