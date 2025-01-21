Минск, 21 января, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Находящиеся возле границ Белоруссии незаконные вооружённые формирования не отказались от планов по вторжению на территорию республики и захвату её части. Об этом 21 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Минского автомобильного завода.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, спецслужбы Белоруссии следят за этими бандами, однако гражданам республики необходимо оказывать содействие государству и своевременно информировать сотрудников правоохранительных органов, если они видят какие-либо неординарные вещи.

«Мы с ними (с бандами. — Прим. ред.) работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому, если что-то не так, подскажите нам. Милиции, ещё кому-то наберите, подскажите», — процитировало его слова агентство «БелТА».

Белорусский лидер уточнил, что стране необходимо «свою жизнь строить без войны», что является для республики главным приоритетом.

«У нас страна должна быть безопасной. Поэтому вопрос обороны и безопасности — вопрос номер один», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что западные страны хотят с помощью находящихся за рубежом белорусских экстремистов захватить приграничные районы страны, чтоб затем ввести туда свои «миротворческие» силы. Он уточнил, что таких боевиков готовят в Польше и на территории Украины с привлечением специалистов из стран Запада.

В сентябре 2024 года Лукашенко рассказал, что сбежавшие на Запад представители белорусской оппозиции не отказались от планов вооружённого нападения на республику. При этом он подчеркнул, что нападение на страну обернётся началом третьей мировой войны.

Ранее, 7 января, из доклада Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН стало известно, что Запад в 2025 году будет пытаться создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Уточнялось, что западные страны строят такие планы, так как не верят в скорую политическую трансформацию республики, несмотря на все их усилия в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января заявил, что Россия будет защищать Белоруссию в случае агрессии против республики. Представитель Кремля напомнил, что у российской стороны имеются обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства и других принятых решений.