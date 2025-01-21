Киев, 21 января, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней не коснётся Украины. С таким утверждением 21 января выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Global Look Press

«Нас это не касается», — написал он в Telegram-канале.

По словам депутата, на сегодняшний день Украина почти исчерпала утверждённую США помощь, которую отправлял бывший президент Джо Байден.

Железняк добавил, что для выделения нового пакета помощи нужны будут новые решения конгресса.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 января депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что решение Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней является большим вызовом для Украины. По его словам, действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней.

20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».