Париж, 21 января, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Французский режиссёр Бертран Блие, снявший кинокартину «Вальсирующие», скончался в возрасте 85 лет. Об этом 21 января сообщило France presse (AFP) со ссылкой на сына Леонара Блие.

Global Look Press

Мужчина ушёл из жизни мирно в своём доме в Париже. Рядом с ним находились жена и дети.

Министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети X (бывший Twitter) назвала Блие гениальным сценаристом, создававшим диалоги по примеру Жака Превера и Жака Одиара. Глава минкульта отметила его стремление к свободе и нонконформистское мышление.

Публике Блие запомнился по такой работе, как «Приготовьте свои носовые платки». За неё режиссёр в 1979 году получил премию «Оскар». В 1980 году был удостоен премии «Сезар» за сценарий фильма «Холодные закуски». Кинокартина «Слишком красиво для тебя» получила Гран-при жюри в Каннах и четыре «Сезара». За свою карьеру он снял около 20 фильмов и выступил сценаристом 24 картин.