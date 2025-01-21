Лондон, 21 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Великобритания настолько сильно увязла в займах, что это похоже на попадание страны в «долговую спираль смерти». Об этом 21 января предупредил американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

Javier Rojas/Global Look Press Рэй Далио

Он указал на то, что на рост расходов королевства на обслуживание кредитов накладывается необходимость делать новые займы по более высоким ставкам. Такое положение дел создаёт самоусиливающийся цикл, в ходе которого ситуация только ухудшается.

«Всё это выглядит как формирование долговой спирали смерти, поскольку для обслуживания долгов придётся либо больше занимать и этот долг тоже придётся обслуживать, либо сокращать другие расходы, либо увеличивать налоги», — отметил Далио в интервью газете Financial Times.

Миллиардер предупредил, что британским властям необходимо сократить бюджетный дефицит, который вырос до 4,5%, или ситуация будет гораздо хуже.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times 17 января заявила, что экономическая политика Великобритании, которую проводит правительство премьер-министра Кира Стармера, отпугивает инвесторов. Это привело к беспрецедентному оттоку миллионеров из страны. По данным издания, в 2024 году из королевства уехали почти 11 тыс. миллионеров.

Экономический секретарь казначейства Великобритании Тюлип Сидик в ноябре 2024 года заявил, что страна пока столкнулась только с 40% последствий выхода из Евросоюза в 2016 году. По его прогнозу, экономические показатели страны сократятся на 4%, а объёмы импорта и экспорта будут ниже на 15%, чем в случае, если бы страна осталась в ЕС.