Братислава, 21 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Оппозиция готовит в Словакии «майдан». Об этом 21 января заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

EPA/TASS

«Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьёзностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к «майдану», — заявил Фицо.

Он сообщил, что оппозиция планирует захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил».

Фицо отметил, что данные получены контрразведкой Словакии, которая узнала о долгосрочной организованной операции, направленной на дестабилизацию обстановки в стране.

Как сообщало ИА Регнум, словацкий телеканал TA3 сообщил 21 января о планах парламента Словакии объявить правительству Фицо вотум недоверия. Инициатором выступает оппозиция. Она обвиняет правительство в том, что оно «поставило под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО».

Ранее, 17 января, Фицо предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому провести 21 января переговоры по вопросу транзита газа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В ответ Зеленский в хамской форме заявил, что не может планировать с Фицо никаких переговоров.

Представители выступающей в поддержку Киева оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 17 января посетили Киев. Узнав об этом, Фицо обвинил оппозицию в лоббировании интересов Киева в ущерб интересам Словакии.

Фицо 19 января заявил, что намерен наложить вето на оказание Европейским союзом финансовой помощи Украине.