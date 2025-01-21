Хельсинки, 21 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен потребовал вывести американских военных с территории Финляндии. Об этом он заявил 21 января.

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Он отметил, что ключевым фактором для безопасности Финляндии и Европы в целом могла бы стать отмена соглашения с США о сотрудничестве в области обороны и вывод американских сил с территории государства.

«DCA (Агентство оборонных информационных систем США. — Прим. ред.) может служить только одной цели: запугать Россию. Это очень глупо», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Ранее Малинен заявлял, что вступление Финляндии в НАТО оказалось большой ошибкой и попыткой настроить страну против России.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти страны подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в соответствии с которым Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.

В декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока.