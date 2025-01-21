Москва, 21 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте Карталкая, в результате которого погибли 66 человек. Телеграмму российского лидера 21 января опубликовали на сайте Кремля.

AP/TASS

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», — говорится в ней.

Путин также попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal в Карталкае вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. По словам глава МВД Турции Али Ерликая, в результате этого погибли 66 человек и ещё 51 пострадал.

Как рассказал губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын, на момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. Он уточнил, что многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда стали прыгать с большой высоты.

Позднее 21 января министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании четырёх человек в рамках расследования дела о гибели 66 человек при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая. Он уточнил, что в это число также входит владелец отеля.