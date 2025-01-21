Харьков, Украина, 21 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. В Харькове остались лишь не желающие воевать люди. Об этом 21 января заявил глава Киевского территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) города Александр Чепурный.

Global Look Press

«В Харькове остались преимущественно только немотивированные люди, которые не хотят идти в армию», — процитировало его издание «Страна. ua».

Военком не стал соглашаться с тем, что сотрудники часто превышают должностные полномочия, применяя силу. По его утверждению, с ними ежедневно проводят инструктажи. Чепурный также пожаловался на излишнее внимание к работе харьковских ТЦК, подчеркнув, что проверки вышестоящих штабов не подтвердили факты превышения полномочий.

Накануне в Верховной раде прошло заседание, на котором обсуждался вопрос принудительной мобилизации в Харькове. Тогда депутаты решили, что сотрудники ТЦК не должны носить балаклавы и применять силу. Причиной для обсуждений отчасти стало заявление нардепа Александра Бакумова. По его словам, в городе военкомы в балаклава блокировали дороги и избивали адвокатов.

Как передавало ИА Регнум, 19 января главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Ранее жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. В результате сельскую дорогу перекрыли автомобили полицейских и Нацгвардии. Между ними ходили женщины, возмущавшиеся тем, что граждан насильно отправляют на фронт.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.