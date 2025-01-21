Москва, 21 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Первая российская пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом «Утжефра». Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава.

Сергей Карпухин/ТАСС

Как рассказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ Ольга Алёшина, «Утжефру» в рамках лечения получила 59-летняя пациентка — первый участник клинического исследования. Препарат женщине ввели двумя дозами — 12 и 13 декабря.

«После введения «Утжефры» у пациентки не было серьёзных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», — процитировало Алёшину «РИА Новости».

Российский препарат «Утжефра» (гемагенлеклейцел) предназначен для лечения В-клеточных злокачественных новообразований, несущих на своей поверхности антиген CD19. Исследования первой и второй фазы будут проведены на 60 пациентах с рецидивами и рефрактерными формами B-клеточных лимфопролиферативных заболеваний. До конца 2025 года клинические испытания «Утжефры» планируется завершить.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)», разработанный на основе российского сырья. Он уничтожает метастазы в костях. В результате возникает высоколокализованный противоопухолевый эффект. Кроме того, препарат воздействует на болевой синдром и позволяет пациенту отказаться от применения обезболивающих.