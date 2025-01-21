Москва, 21 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск «Центр». Об этом 21 января сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе работы Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск «Центр» Андрея Мордвичёва, командиров соединений, а также других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.

Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды военным, наиболее отличившимся при освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), а также поблагодарил их за мужество и доблесть при выполнении боевых задач.

В завершение работы Герасимов подвёл промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря президент России Владимир Путин заслушал доклады Герасимова и командующих группировками войск Вооружённых сил РФ о ходе проведения спецоперации. Он поблагодарил всех за службу, а также поздравил с наступающим Новым годом военных и участников СВО.

18 декабря Герасимов заявил, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российской стороне, а наступление идёт по всему фронту. Он отметил, что попытки ВСУ наступать были подавлены, а российские войска продолжают планомерно выдавливать противника из захваченных населённых пунктов.