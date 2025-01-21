Киев, 21 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. На Украине стали лучше относиться к русским. Соответствующими данными опроса поделился Киевский международный институт социологии (КМИС) во вторник, 21 января.

IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

Отмечается, что из 989 опрошенных граждан Украины 39% заявили о готовности общаться с россиянами, ещё 29% положительно отреагировали на идею о том, что русские должны жить на Украине.

Около 32% респондентов высказались негативно о гражданах России, однако это контрастирует с показателями 2023 года: тогда 80% украинцев заявили, что россиян нельзя пускать на территорию государства.

Что касается русскоязычных граждан Украины, то с ними 49% украинцев готовы близко общаться, 34% — согласны с ними жить в одной стране, а 17% опрошенных негативно относятся к русскоязычным и считают, что им стоит уехать.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что считает русских и украинцев одним народом. Москва никогда не разделяла русских и украинцев, подчёркивал глава государства.

В марте 2024 года в ходе Всемирного фестиваля молодёжи Путин выразил уверенность, что объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно произойдёт.

Глава государства также отмечал, что не Украина, а Запад является противником России. Западные страны взращивали нынешний киевский режим, чтобы начать противостояние с Москвой руками украинцев, указал Путин. Именно киевский режим развязал братоубийственную войну в Донбассе, Россия же, начав спецоперацию, пытается положить этому конфликту конец, добавил он.