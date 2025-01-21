Турция, 21 января, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Пожар в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унесший, по последним данным, жизни 66 человек, попал на видео. Кадры горящего здания 21 января опубликовали в Сети.

Кадр из видео

На распространённых записях видно, что пламя охватило верхнюю часть здания и кровлю. Также загорелась стоящая рядом постройка. Вокруг гостиницы собралось много пожарных машин, спасатели ведут борьбу с огнём.

Как передавало ИА Регнум, пожар в семиэтажной гостинице Grand Kartal начался в ночь на 21 января. Сначала было возгорание на кровле, а потом огонь распространился на всю постройку.

Для ликвидации возгорания, кроме пожарных расчётов, задействовали также вертолёты. В горящем здании и стоящей рядом другой гостинице провели эвакуацию.

Правоохранители в ходе расследования причин возгорания и гибели людей задержали четырёх человек, в том числе владельца гостиницы. На месте происшествия работают эксперты для выявления возможных нарушений.