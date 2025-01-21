Курск, 21 января, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев покинул пост по состоянию здоровья. Об этом 21 января сообщила пресс-служба правительства региона.

kursk.ru Стародубцев Сергей

«С 20 января по собственному желанию в связи с состоянием здоровья пост покинул временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие документы подписал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В правительстве также сообщили, что подписаны документы о назначении ряда должностных лиц. Так, с 13 января врио советников губернатора назначены Антон Черемисинов и Виктория Пенькова, а с 14 января врио министра информации и общественных коммуникаций стал Михаил Шумаков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-глава региона Алексей Смирнов ушёл в отставку по собственному желанию. Глава государства отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона, а также восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.

Хинштейн отмечал, что не намерен делать спонтанные выводы по поводу правительства региона и менять его состав. Он уточнил, что будет стараться работать максимально открыто и обеспечивать реализацию закона о госпабликах, согласно которому все органы власти обязаны вести страницы в отечественных соцсетях, чтобы выстраивать коммуникацию с населением.