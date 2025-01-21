Москва, 21 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Большинство россиян предпочли бы получать новую сим-карту без похода в офис продаж, следует из данных исследования агентства Telecomdaily. Аналитики также отмечают растущий спрос на электронные сим-карты (eSIM), за три года спрос удвоился и составил 14%.

AP/TASS

Агентство прогнозирует, что в текущем году продажи вырастут еще на 3%, до 17%. Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов исследования назвали мобильное приложение оператора связи, а 31% — сайт оператора связи. Почти половина опрошенных (43%) полагают, что приобретение и установка обычной сим-карты проще, чем eSIM. Почти столько же (42%) респондентов не видят разницы в простоте или сложности между этими двумя видами подключений.

По количеству подключений eSIM лидирует МТС, на чью долю приходится почти треть контрактов. Далее следуют «МегаФон» и Т2 (27% и 16% соответственно).