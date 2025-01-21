Москва, 21 января, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому автомобили физических лиц и организаций могут использоваться для борьбы с терроризмом во время действия режима контртеррористической операции (КТО). Об этом стало известно во вторник, 21 января.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Законопроект внесли на рассмотрение в октябре прошлого года. Поправки коснутся статьи закона «О противодействии терроризму», в которой прописаны детали правового режима КТО.

Сейчас в рамках режима КТО силовики могут использовать автомобили граждан и организаций «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей». В случае принятия поправок транспорт, находящийся в собственности физлиц и организаций, можно будет использовать «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

В законопроекте также сохранится положение о возмещении расходов, связанных с использованием автотранспорта в режиме КТО. Его порядок будет определять правительство России.

В Курской, Белгородской и Брянской областях РФ для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Ранее, 14 января, спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума незамедлительно рассмотрит законопроект о наделении военнослужащих, отражающих атаки Вооружённых сил Украины в Курской области, статусом ветеранов боевых действий. Он добавил, что на данный момент принято 124 закона, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.