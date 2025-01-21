Тель-Авив, Израиль, 21 января, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Глава генштаба Израиля Герци Халеви уйдёт в отставку из-за провальных действий армии (ЦАХАЛ) 7 октября 2023 года. Об этом 21 января заявил израильский портал Walla!.

Global Look Press

Отмечается, что он покинет свой пост 6 марта 2025 года, так как признаёт свою ответственность за провал действий военнослужащих во время вторжения группировки ХАМАС на территорию Израиля в еврейский праздничный день Шмини Ацерет.

«Сегодня я проинформировал министра обороны, что в силу признания моей ответственности за неудачи ЦАХАЛ 7 октября и в тот момент, когда ЦАХАЛ добилась значительных успехов при выполнении соглашения об освобождения заложников, я завершу свои обязанности 6 марта 2025 года», — заявил Халеви.

Он также сообщил, что потратит оставшееся на посту время на завершение расследований и укрепление готовности ЦАХАЛ к предстоящим вызовам, а также постарается качественно передать командование армии преемнику.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». ЦАХАЛ атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тыс. резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

15 января соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложника.

19 января власти Израиля освободили первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа. Вторую партию израильских заложников палестинское движение ХАМАС пообещало освободить 25 января.