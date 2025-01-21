Киев, 21 января, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями против интересов Украины и населения страны заслуживает пожизненного лишения свободы. Такое мнение 21 января высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Депутат Рады прокомментировал публикацию журнала Time, в беседе с которым Зеленский заявил, что изначально знал о невозможности для киевского режима захватить освобождённые Россией территории.

«Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) «госизмена» на главклоуна», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, глава киевского режима при этом отказывался от мирных соглашений, действуя против интересов Украины и её жителей, что обернулось массовыми человеческими жертвами.

Он также назвал Зеленского «самопровозглашённым Калигулой» и добавил, что пожизненное заключение в этом случае будет достойной мерой пресечения для главы киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Дубинский также призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за нанесённый вред Украине. По словам депутата Рады, за действия украинских чиновников, которые привели к убыткам и экономику, и жителей Украины, им вменяется от 12 до 15 лет тюрьмы.

Колумнист газеты Hill, бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо 31 декабря 2024 года заявил, что главу киевского режима и его чиновников необходимо привлечь к ответственности за процветающую коррупцию и растрату военной помощи США. Он добавил, что масштаб коррупции и неэффективного управления киевского режима удастся раскрыть только в ходе независимых расследований после окончания украинского конфликта.