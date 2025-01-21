Братислава, 21 января, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Если Украину примут в НАТО, то это может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом 21 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству.

EPA/TASS

«Принятие Украины в НАТО послужит основой для третьей мировой войны», — подчеркнул он.

Фицо также призвал не допустить создания нового «железного занавеса» между Европой и Россией. Кроме того, премьер пообещал, что его правительство продолжит многовекторную политику.

Как передавало ИА Регнум, заседание по вопросу вынесения вотума недоверия правительству Фицо проходит по инициативе оппозиционных партий «Прогрессивная Словакия», «Свобода и солидарность» и «Христианско-демократическое движение». Один из вопросов, который вызывает у них недовольство — внешний курс действующей власти.

17 января Фицо раскритиковал членов «Прогрессивной Словакии» за визит в Киев. Он обвинил их в предпочтении украинских интересов вместо национальных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, так как угрожает её интересам. Безопасность одной страны недопустимо обеспечивать в ущерб безопасности другой, подчеркнул он.