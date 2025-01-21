Москва, 21 января, 2025, 16:28 — ИА Регнум. На инфраструктуру компании «Ростелеком» была совершена хакерская атака, но данные «Госуслуг» не затронуты. Об этом 21 января сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика и «Ростелекома» не утекли в Сеть», — отметили в Минцифры.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января некие хакеры якобы получили доступ к 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов из баз двух сайтов «Ростелекома». В компании пояснили, что инциденты информационной безопасности фиксировались у одного из подрядчиков. Предварительный анализ показал отсутствие утечки особо чувствительной персональной информации.