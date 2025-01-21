Москва, 21 января, 2025, 16:28 — ИА Регнум. В Щёлково конфликт двух школьниц закончился стрельбой, сообщил источник ИА Регнум. Пострадавшая 13-летняя девочка получила ранение в лицо.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

20 января правоохранители возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью) и ст. 2013 УК РФ (хулиганство). Как рассказал собеседник ИА Регнум, 13-летняя Наташа (имя изменено) шла на тренировку в Лосино-Петровском округе, когда компания из трёх подростков возле ТЦ ни с того ни с сего начала оскорблять её. Девочка ответила на грубости и направилась дальше по своим делам, но школьники пошли за ней. У ребят снова возник словесный конфликт. По словам Наташи, её оскорбляли, а затем зачинщица конфликта подошла и позвола её «пойти выйти». Наташа отказалась, но это не уберегло её. Начавшая конфликт девочка достала пневматический пистолет и трижды выстрелила в школьницу. Наташа получила ранение в лицо, её госпитализировали.

Полиция начала проверку и возбудила уголовное дело. Личность стрелявшей девочки устанавливают.

15 января сообщалось, что в одной из школ Рязани произошла стрельба. Ученик выстрелил в голову однокласснику из пластикового пистолета. Как выяснилось позднее, причиной стал школьный буллинг.