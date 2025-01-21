Москва, 21 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Переговоры в формате видеоконференции между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наилучшим образом продемонстрировали многополярность мира. Об этом заявил 21 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он назвал диалог глав России и Китая, который состоялся вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа, главным комментарием к происходящему в Вашингтоне.

«Он (разговор Путина и Си Цзиньпина. — Прим. ред.) стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнёрства наших стран», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как отметил зампредседателя СБ РФ, современный мир, вопреки мнению Трампа, заинтересован не в «золотом веке Америки», а в развитии и процветании всего человечества. Это снова стало очевидно всем после разговора лидеров России и Китая, написал Медведев.

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